PREFEITURA DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS VÉSPERAS DE NATAL E ANO NOVO

22/12/20 - 11:56:51

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na manhã desta terça-feira, 22, o decreto de nº 6.327, que declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente. A medida tem como finalidade preservar as tradições da população, além de garantir aos servidores da Prefeitura de Aracaju a antecipação dos preparativos para as festas natalinas e de Réveillon.

“Assim como nos anos anteriores, assinei o decreto determinando ponto facultativo para as vésperas de Natal e Ano Novo. Embora tenha sido um ano difícil para todos, as festas são tradições que devem ser mantidas, mas com todo o cuidado que o momento exige. Por isso, aproveito a oportunidade para pedir, a cada aracajuano, que celebre o Natal e o Réveillon sem fazer aglomerações, respeitando o uso de máscara e de todas as medidas de segurança”, destacou o prefeito.

Ao assinar o documento, Edvaldo também reiterou que estão excluídos da aplicação do decreto os serviços considerados essenciais à população e que não podem sofrer descontinuidade.