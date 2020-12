Edição de vídeos: Saiba como criar e editar vídeos por conta própria

A criação de conteúdo em vídeo é uma das estratégias mais eficientes para captar a atenção das pessoas. Independentemente do seu objetivo é preciso saber com quem você deseja falar e o tipo de conteúdo que esse público deseja ouvir. Descobrindo isso, a criação de conteúdo ficará muito mais fácil.

Mas como usar um editor de vídeos para criar meu conteúdo?

Na hora de colocar a mão na massa pode surgir muitas dúvidas, inclusive, por onde começar. Neste artigo, você vai aprender passo a passo como criar o seu primeiro vídeo e como editá-lo em uma ferramenta de edição simples. Confira!

Criando seu primeiro vídeo profissional

Antes de mais nada, você terá que decidir se os seus vídeos serão feitos com filmagens e uso de câmeras, ou com bancos de fotos e vídeos online.Pois você pode fazer da maneira tradicional, com filmagens suas ou da equipe, mas também pode optar por um editor de vídeo que traz milhares de arquivos e templates, sem a necessidade de fazer filmagens.Não existe opção melhor, tudo depende de equipe, tempo e budget.

Após estabelecer esse ponto, é hora de partir para as gravações.

Take 1, e Ação!O primeiro vídeo a gente nunca esquece.É muito comum que esse seja feito de maneira amadora, com nossos smartphones e câmeras de viagem – aquelas que você estava sem usar há uns 2 anos e tirou da gaveta.Se o seu caso for uma demanda de sua empresa ou de seu chefe, provavelmente a opção de fazer pelo smartphone, sem preparo e ajuda nenhuma, estará descartada.Nesses casos, poderemos contar com a ajuda de alguém da equipe, e criar um roteiro bem bacana para nosso vídeo.Scripts e um roteiro detalhadoSe o seu vídeo não for um daqueles de instagram de 30 segundos, muito provavelmente ele deverá ser pensado em detalhes, dividido em tópicos e temas.Sabe aqueles vídeos que o especialista te ensina a editar fotos e vídeos? Pois bem, por mais que ele tenha apenas 7 minutos, o editor dividiu em temas e em takes (cenas) o vídeo.Pensar no script de um vídeo, nada mais é do que montar o conteúdo de acordo com as dúvidas e pensamentos do público. Trazer uma ordem lógica ao vídeo, faz com que seu conteúdo fique conciso e não confunda quem está assistindo ao vídeo. Isso funciona tanto para textos quanto para vídeos. Olhe esse artigo, ele tem começo, meio e fim.

Agora é hora da edição dos vídeos!

Chegamos a parte que tanto queríamos.Se você está aqui hoje, provavelmente sua maior dúvida era a de “como editar um vídeo”.Uma vez que você já tinha em mãos as gravações, é hora de escolher seu editor de vídeo.Em nosso caso, daremos exemplos com a ferramenta da InVideo.Essa ferramenta é tão completa que ela consegue tanto editar suas filmagens quanto criar vídeos com seu banco de imagens e cenas integradas ao programa.

Portanto mostraremos como prosseguir nessas duas possibilidades:

Criando vídeos, sem ter uma câmera

Usando o InVideo, você tem acesso a mais de 200 templates prontos. Você escolhe onde publicar, que o programa já disponibiliza o formato e a estrutura adequada, seja no Youtube, Facebook ou um vídeo MP4 para uso pessoal.

Tudo o que você tem que fazer na plataforma, é selecionar os objetos, em um sistema de arrasta e solta, que é bem intuitivo e fácil de aprender.

Em poucos minutos você consegue criar cenas e apresentações com diversos elementos interativos, que você tem total liberdade para editar, ampliar ou remover.

Criando vídeos com suas filmagens

Lá em seu editor de vídeo, você deverá adicionar as cenas que estão armazenadas em seu smartphone ou câmera.

Depois que adicionar todos os arquivos que deseja – e isso inclui faixas de som ou até imagens – você consegue criar seu vídeo final no editor.

Por meio da ferramenta de arrasta e solta, você monta seu storytelling do vídeo.

Descubra como cortar ou inserir elementos, pois isso será fundamental na criação de seu vídeo. Coloque textos e elementos visuais sempre que necessário.

De maneira fácil, você estará editando vídeos por conta própria, logo em seu primeiro uso do programa!

Vinhetas e outros elementos de um editor profissional

Quando estiver usando o editor de vídeo que indicamos, você vai descobrir que é muito simples criar vinhetas e transições para seus vídeos.

Criar uma identidade visual é algo muito importante, e cria familiaridade entre quem te assiste, com seu conteúdo ou canal de vídeos.

Mesmo que não seja sua intenção criar vídeos em série, leve em consideração que uma estratégia de produção audiovisual pode facilitar muito em seus negócios ou carreira.

Vídeos são ferramentas fortes na hora de criar sua marca pessoal. E muitas pessoas sabem disso, e pagam por aqueles que editam de maneira profissional.