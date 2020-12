Neto Batalha visita deputados e reivindica melhorias para o esporte e turismo

22/12/20 - 12:51:41

Nesta segunda-feira, 21, o vereador eleito em São Cristóvão, Neto Batalha (PP) se reuniu com os deputados estaduais Capitão Samuel e Ibrain Monteiro para discutir os problemas da quarta cidade mais antiga do Brasil. Neto pretende utilizar a boa relação que possui com os parlamentares da Assembléia Legislativa para levar melhorias para o município de São Cristóvão.

Durante o encontro, Neto Batalha apresentou duas reivindicações aos deputados: as reformas do Parque João Alves filho (Bica dos Pontos) e da quadra de esportes do Lourival Batista, incluindo a recuperação da piscina olímpica deste complexo esportivo. “Os dois espaços precisam de uma revitalização urgente para atender a comunidade local e turistas que visitam a Bica dos Pintos. Ou seja, esporte e turismo estão na minha lista de prioridades neste início de trabalho legislativo”, destacou.

A visita aos dois parlamentares faz parte da agenda de Neto Batalha, antes mesmo de tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021. “Como já conheço as principais dificuldades do povo de São Cristóvão, estou buscando a solução de alguns problemas com uma certa antecedência, pois quero iniciar meu mandato na Câmara de Vereadores com alguns projetos em discussão”, disse o jovem parlamentar.

Ainda esta semana, Neto deve fazer uma visita a outros deputados na tentativa de buscar recursos para projetos de cunho social no município. “Estou tentando de forma antecipada trazer melhorias para o cidadão sancristovense, pois este foi meu compromisso de campanha e farei o que for necessário para cumprir tudo o que prometi”.

Fonte e foto assessoria