Onco Hematos promove Encontro de Natal Virtual para pacientes e profissionais

22/12/20 - 06:15:25

Ao som de muita música e diversão, a Clínica Onco Hematos, que integra o Grupo da AMO (Assistência Multidisciplinar em Oncologia), promoveu seu primeiro Encontro de Natal Virtual para os pacientes e profissionais. Anualmente, a clínica realiza o Encontro de Natal de forma presencial, mas devido a pandemia da covid-19 e seguindo as regras sanitárias de prevenção da doença, este ano o encontro ocorreu pela primeira vez em formato virtual.

Durante o evento, a música ficou por conta do cantor João Luiz, que animou os pacientes e profissionais ao som de diversos estilos musicais. Para a psicóloga da Onco Hematos, Viviana Aragão, o momento do encontro serviu para reunir virtualmente os profissionais e pacientes, para que cada um pudesse se manifestar sobre esse momento de pandemia. “A pandemia trouxe muita reflexão acerca do que é importante para vida e o viver de cada um, de fato o que nos sustentou até aqui foi a nossa esperança, esperança de dias melhores, de na medida do possível retornarmos ao estilo de vida que tínhamos, de um dia encontrarmos uns aos outros e poder nos abraçarmos fisicamente. Final de ano é período de celebração, é tradição na nossa instituição enquanto família (paciente, familiares desses e equipe) então que busquemos manter a nossa atitude de celebrar nesse espaço virtual as nossas dificuldades enfrentadas, e renovar a nossa esperança agradecendo pela vida, pelo privilégio de estarmos aqui. Que a gente esteja aprendendo com esse ano atípico, ano de travessia delicada, sobre a importância do autocuidado diante da vida, desejo que a gente se mantenha unido enquanto elo de uma corrente de apoio buscando fazer essa travessia lado a lado, com solidariedade e senso de coletividade”.

O diretor e oncologista da Onco Hematos, Nivaldo Vieira, convidou a todos os participantes do encontro para fazer um momento de gratidão. “Acho que 2020 é um ano que se todo mundo pudesse olhar como um ano de gratidão e de muito aprendizado a gente passa a ver o lado positivo do que pode ter acontecido. É uma alegria a gente poder está aqui, firme, entre nós e poder nos cuidarmos”, afirmou.

Para o cirurgião oncológico da Onco Hematos, Dr. Roberto Gurgel, é preciso que todos se mantenham juntos e unidos após a crise mundial da pandemia e desejou um ano novo repleto de esperança, de saúde e que a vida volte a normalidade. “Dizem que quando vem muita tempestade a abonança vem em seguida, então acho que 2021 vai ser um ano de reflexão, muita paz e muita luz. Temos que manter essa sensação de que precisamos estarmos juntos, independente de classe social, de gênero, que um depende do outro, as pessoas precisam uma das outras. E a gente na Onco Hematos passa essa sensação de amparo para as pessoas que estão precisando da gente”, explicou.

Durante o encontro, os pacientes e profissionais transmitiram mensagens de esperança desejando um feliz natal e feliz ano novo para todos. A paciente Lícia Lima afirmou que vivenciou 2020 como um ano de muitos desafios. “Todos passamos por um isolamento, mas vamos aprender com a pandemia. Não podemos baixar a cabeça nem negar essa realidade, mas temos que ser gratos por estamos aqui, por ter todos vocês em nossa vida. Que 2021 venha com muita paz e esperança de dias melhores”, disse a paciente.

Já a profissional Paloma Melo, agradeceu aos pacientes e enfatizou que a cada dia aprende mais com as experiências deles. “Sou muito grata em ter vocês todos, a gente aprende muito a cada dia com cada história de vida. Às vezes a gente reclama de tanta coisa besta e fútil e vê em quantas coisas vocês são fortes e lutadores. Obrigada por cada história de superação, são vocês que motivam a gente a tratar cada vez melhor vocês. Que em 2021 a gente possa vim renovados, sem máscaras e com muitos abraços”, contou.

Ao final do encontro, um sorteio de ceia natalina foi realizado para os pacientes.

Ascom/Onco Hematos