POLÍCIA CIVIL PRENDE GRUPO ESPECIALIZADO EM ROUBOS DE MOTOCICLETAS EM SIMÃO DIAS

22/12/20 - 15:04:01

Após uma série de roubos de motos ocorridos no município de Simão Dias entre os meses de outubro e novembro deste ano, a Polícia Civil passou a realizar diversas diligências com o objetivo de levantar os possíveis autores desses crimes.

Os policiais civis receberam uma informação no dia 4 de novembro relatando que dois indivíduos estariam saindo do município de Poço Verde em direção a Simão Dias, pilotando duas motocicletas possivelmente provenientes de roubo.

Na ocasião, a informação foi repassada aos policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), que imediatamente saíram em diligência atrás dos criminosos. Nessa oportunidade efetuaram a prisão em flagrante de Jefersson Oliveira e Silas Luiz de Oliveira Lima, Tikinho, e recuperaram duas motocicletas Honda Pop que teriam sido tomadas de assalto no dia 31 de outubro no centro de Simão Dias.

A partir desse fato, a equipe policial civil de Simão Dias intensificou as investigações e conseguiu identificar os demais integrantes da associação criminosa: Anselmo Gomes dos Santos, “Cego”, taxista responsável pela condução dos criminosos aos locais dos crimes; Hugo Matheus Silva dos Santos, um dos chefes da associação criminosa e responsável por ameaçar as vítimas com arma de fogo na maior parte dos roubos; Sidney Santos Lima, “Aleijado”, um dos executores dos crimes de roubo; Jimmi Michel Pina Ramos, responsável por confeccionar notas falsas de leilão para os veículos roubados; e Danilo da Conceição Oliveira, “Paulista”, responsável pela ocultação dos veículos após os crimes.

Hugo Mateus, Sidney Santos e Anselmo Gomes foram presos na cidade de Maruim no dia 9 de dezembro, em uma operação conjunta entre as equipes de Polícia Civil de Simão Dias e da Delegacia Regional de Maruim. Danilo da Conceição foi preso no dia 10 de dezembro no município de Simão Dias, por um policial militar e Jimmi Michel foi preso na última segunda-feira, 21, em Itabaiana, pela equipe de Simão Dias.

Fonte: SSP/SE