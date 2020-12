Programa ‘Natal da Gente – A Fábrica de Sonhos’ emociona sergipanos

O especial preparado pelo Instituto Banese foi transmitido pela TV Sergipe na noite de domingo, dia 20, para todo o estado

Com reprise marcada para o próximo sábado, dia 26, o especial Natal da Gente encantou os sergipanos, que de casa puderam conferir a mensagem de esperança do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda em forma de música, cultura popular e magia. Patrocinado pelo Banese e com o apoio da TV Sergipe, o Natal da Gente, que este ano teve como tema ‘A Fábrica de Sonhos’, mantém a tradição do museu de celebrar uma época tão repleta de simbolismos junto aos sergipanos.

O encanto e a magia característicos do natal não faltaram e o programa ainda ganhou o brilho e a alegria da sergipanidade, representada por duas de suas principais manifestações culturais, o Reisado e o Mamulengo de Cheiroso, além das vozes dos cantores locais Amorosa, Nadir da Mussuca, Raquel Diniz, Sandy Alê, Maysa Reis, Julico e dos acordes da Orquestra Jovem de Sergipe. Trazendo uma mensagem de esperança, o cantor Erasmo Carlos, ícone da música popular brasileira, presenteou os telespectadores com canções que falam de amor e fé no que virá.

Para o superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, o Natal da Gente 2020 cumpriu seu objetivo de desejar dias melhores a cada sergipano. “O programa que chegou na casa de cada um falou de fé e esperança, o que mais desejamos aos sergipanos ao fim de um ano tão desafiador. É muito gratificante conseguir fazer isso através da música, da nossa cultura, do nosso jeito de se expressar e ainda poder contar com uma referência nacional da música que embalou tantas gerações. Dessa vez nossa celebração foi a distância, mas nos sentimos junto de cada sergipano”, declara Ezio.

Amante da cultura popular e frequentadora dos eventos do museu, como ela mesma se define, a professora Bertilene de Almeida acompanhou o programa e também se sentiu presente nessa celebração de fim de ano preparada pelo museu. Ela ainda fez questão de registrar a sua impressão sobre o programa. “Que brilhante essa ideia de trazer o Natal da Gente até as nossas casas. Uma oportunidade fantástica de desfrutarmos de tanta beleza, de uma mistura de estilos musicais, de experiências como a que Nadir da Mussuca nos traz. Tudo isso só reforça a importância do pertencimento que devemos ter. O cenário, os artistas convidados, a presença das crianças do coral e da Orquestra Jovem tornou o programa lindo demais”, afirma.

Além de música, que uniu gerações, ritmos e estilos, o programa trouxe um enredo sobre a celebração do natal no contexto da cultura popular, o encanto da acrobacia circense e entrevistas com os artistas convidados. Quem ainda não conferiu ou quer assistir novamente, a TV Sergipe exibirá uma reprise no próximo sábado, dia 26, após o Jornal Hoje.

Durante a gravação do programa não foi permitida a presença de público e todas as medidas de segurança referentes ao distanciamento e higienização foram adotadas pelos artistas e profissionais envolvidos, incluindo a realização de testes e a identificação das pessoas autorizadas a estarem no ambiente, obedecendo às medidas sanitárias preventivas contra a pandemia.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A. (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

