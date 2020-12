SES divulga lista definitiva de todos os classificados no PSS

22/12/20 - 18:56:01

A lista definitiva dos classificados para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020 da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já está disponível. Os candidatos podem conferir o resultado no endereço eletrônico www.ses.se.gov.br – Seção PSS profissionais de saúde.

As vagas são destinadas para nível médio, superior assistencial e superior médico. O PSS tem como objetivo atender a necessidade de manutenção dos serviços assistenciais e administrativos das unidades da Secretaria de Estado de Saúde, tanto da capital como do interior do Estado.

Nesta quarta-feira, 23, será publicada no mesmo endereço eletrônico a convocação dos candidatos classificados no PSS para entrega da documentação no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde. Na divulgação vai constar a data e horário de apresentação dos candidatos.

As pessoas que entraram com recurso na última quarta e quinta-feira, 16 e 17, também podem conferir se a solicitação foi deferida ou indeferida. A fase recursal restringiu-se à correção de erros ou omissões na nota de títulos.