VENDA DE COMBUSTÍVEIS CRESCEU NO ESTADO SERGIPE NO MÊS DE OUTUBRO

22/12/20 - 10:28:42

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), indicou que as vendas totais de combustíveis em Sergipe, em outubro deste ano, somaram aproximadamente 70,3 milhões de litros, assinalando aumento de 2,5% quando comparado a outubro de 2019. Em relação ao mês imediatamente anterior, setembro último, as vendas cresceram 14,8%.

As vendas totais de combustíveis – objeto da análise – englobam as vendas, em litros, de gasolina, etanol hidratado, óleo diesel e querosene de aviação.

Combustíveis comercializados em outubro/2020

No mês analisado, observou-se que foram vendidos 35,4 milhões de litros de gasolina. Em termos relativos, esse destilado do petróleo registrou aumento de 5% nas vendas em relação a outubro de 2019. Já em relação a setembro último, assinalou acréscimo de 13,2%.

No tocante ao óleo diesel, foram comercializados 30,1 milhões de litros. Em termos comparativos, verificou-se crescimento de 15,2%, em relação ao mês imediatamente anterior, setembro de 2020. Na comparação com outubro do ano passado, assinalou aumento de 3,9%.

Para o etanol hidratado, notou-se redução de 17% nas vendas em comparação com outubro de 2019. Já em relação ao mês anterior, observou-se acréscimo de 18,5%. Em termos de volume, as vendas alcançaram quase 3,6 milhões de litros, no mês analisado.

O querosene de aviação, combustível utilizado pelas aeronaves, assinalou aumento de 53,1%, em relação ao mês imediatamente anterior (setembro/2020). Em outubro, o volume total de vendas somou 1,1 milhão de litros. No confronto com outubro do ano passado, registrou queda de 24,1%.

NIE/FIES