BASE DO SAMU NA UNIDADE DA PRF DE MALHADA DOS BOIS ENTRA EM OPERAÇÃO

23/12/20 - 12:50:45

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), colocou em operação na manhã desta quarta-feira, 23, a base de Malhada dos Bois sediada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fruto de um Acordo de Cooperação firmado com o propósito de dar maior agilidade e segurança no atendimento às ocorrências nas rodovias da região. As unidades da PRF de São Cristóvão, Itabaiana e Cristinápolis também receberão bases do Samu tão logo as obras de reforma que nelas estão sendo executadas, sejam concluídas.

A base de Malhado dos Bois será servida de uma Unidade de Suporte Básico (USB) em regime de plantão, mas poderá contar com o respaldo de Unidades de Suporte Avançado (USA) das bases de Propriá e Capela, segundo destacou a superintendente do Samu, Karina Mendonça, salientando a importância de a base estar localizada às margens de uma rodovia, no caso a BR-101.

“A parceria entre a SES e PRF tem como objetivo maior o salvar vidas, ofertando um serviço assistencial de maior qualidade e rapidez”, enfatizou a superintendente do Samu, lembrando que o termo de cooperação foi assinado em 26 de outubro último pela secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Flávio Vasconcelos.

Fonte e foto SES