DENARC PRENDE MULHER E APREENDE DROGA NO BAIRRO SÃO CARLOS, EM ARACAJU

23/12/20 - 13:55:50

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam na tarde de terça-feira, 22, uma mulher e apreenderam entorpecente no bairro São Carlos, na capital.

Após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática do crime de tráfico de drogas no bairro São Carlos os policiais passaram a realizar levantamentos na região.

Com a ajuda de colaboradores e populares, confirmaram as informações prévias sobre a prática do delito. Assim, dirigiram-se até a residência informada na denúncia e lá foram atendidos por uma mulher.

Foram encontradas na lixeira da cozinha diversas pedras de material semelhante a crack. Na cesta de roupas existente no quarto encontraram uma balança digital de precisão e, em cima da geladeira, encontraram um rolo de papel filme e diversos sacos plásticos pequenos utilizados para acondicionar drogas.

A suspeita foi conduzida ao Departamento de Narcóticos, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas.

Fonte e foto SSP