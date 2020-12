ITPS ORIENTA CONSUMIDORES PARA A COMPRA DE PRODUTOS DAS CEIAS DE FIM DE ANO

23/12/20 - 06:12:26

Órgão Delegado do Inmetro pede atenção no que diz respeito ao peso dos produtos

Com a proximidade dos festejos de fim de ano, os consumidores lotam os estabelecimentos comerciais em busca dos produtos típicos das ceias. Mas na hora da compra, é preciso se atentar para o peso do produto e garantir que está levando a quantidade pela qual se pagou. Neste sentido, o Instituto Tecnológico é de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Inmetro, orienta os cidadãos para o momento da compra.

De acordo com a diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, na hora de comprar peixe congelado pré-embalado, o consumidor deve se atentar para o peso líquido. “Ao comprar bacalhau, por exemplo, observe o peso líquido, que deve aparecer, de forma clara, no rótulo do produto. O peso líquido é o peso do produto isolado, sem considerar o peso da embalagem e da camada de gelo que protege o produto”, explica.

A mesma regra vale para aves e suínos congelados. “Pernil, peru e chester devem estar nas prateleiras devidamente etiquetados, apresentando a informação do peso líquido, que é quantidade real do produto”, completa.

Produtos pré-embalados

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, acrescenta que também é preciso atenção com os produtos pré-embalados típicos do Natal.

“Esses itens são embalados fora presença do consumidor e etiquetados pelos fabricantes ou pelo próprio estabelecimento. Frutas desidratadas, nozes, castanhas ou bacalhau seco, pro exemplo, também devem trazer, de maneira clara, o peso do produto, desconsiderando o valor da embalagem (tara)”.

No caso de produtos imersos em líquidos, como sardinha e ervilhas em lata, palmito em conserva e frutas ou doces em calda, devem ser indicados os pesos líquido e o drenado. “As embalagens devem trazer o peso drenado, que é quantidade do produto principal, e o peso líquido, que é a quantidade do produto principal mais o líquido”, detalha Maria Inêz.

Os panetones, espumantes, vinhos e chocolates, muito procurados nessa época, devem informar, na vista principal do produto, a quantidade que está sendo comercializada.

Dúvidas e denúncias

O ITPS tem um canal especial – a Ouvidoria – para que os consumidores esclareçam dúvidas ou façam denúncias. O contato pode ser feito por meio do telefone (79) 3179 8055 e do email ouvidoria@itps.se.gov.br. O atendimento presencial é feito na sede do ITPS, que fica na Rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto assessoria

Por Verlane Estácio