PMA reforça medidas de prevenção contra covid-19 nos mercados municipais

23/12/20 - 14:39:14

Nesta época do ano, os mercados municipais atraem ainda mais consumidores. Por esta razão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), intensifica as medidas preventivas adotadas contra o novo coronavírus nestes espaços de comercialização.

As respectivas medidas vão desde a disponibilização, em pontos estratégicos, de álcool em gel e material informativo, até as ações de conscientização junto a permissionários e consumidores que circulam nestes espaços.

No Maria Virgínia Franco, por exemplo, um dos principais locais de abastecimento da cidade e que agrega um maior fluxo de pessoas há, inclusive, a presença de orientadores nos portões de acesso. Por lá, estão disponíveis também 28 dispositivos com álcool em gel.

“Já nos demais mercados centrais, Thales Ferraz e Antônio Franco, assim como nos setoriais, contamos com a atuação dos fiscais que percorrem as dependências desses espaços prestando as devidas informações. Em todos os centros, é recomendado o distanciamento social, o uso adequado da máscara, item obrigatório neste período de pandemia”, orienta o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Ainda entre as ações preventivas à covid19, implementadas pela administração municipal, estão a desinfecção e os mutirões de limpeza, que se somam aos trabalhos diários de higienização realizados após o encerramento das atividades.

“Nossas equipes continuam empenhadas realizando o monitoramento nas dependências dos mercados. Porém, vale ressaltar que é necessário a sensibilidade por parte de todos no respeito às normas, tanto dos comerciantes como da própria população”, enfatiza Luiz Roberto.

Fonte r foto ascom