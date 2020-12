População de Tomar do Geru perdeu um de seus maiores símbolos

23/12/20 - 07:57:51

Uma das duas palmeiras imperiais que ficavam localizada na praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, desabou nesta tarde de terça-feira (22). As palmeiras que são quase centenárias, é um símbolo histórico e cultural que leva orgulho ao povo geruense. Antes mesmo de adentrar no perímetro urbano, já é possível ver sua imponência e beleza no alto da cidade. Segundo informações de moradores mais antigos da cidade, as palmeiras foram plantadas no local há mais de 90 anos.

ALÍVIO

E por pouco, uma tragédia não ocorreu no momento da queda da palmeira imperial. Uma senhora que passeava com duas crianças pela praça Getúlio Vargas na hora desabamento, quase foi atingida pela palmeira. Mas felizmente, foi apenas um susto.

FONTE: BLOG COISAS DE TOMAR DO GERU