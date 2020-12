Secretário discute com comissão a realização de um novo concurso público da Polícia Civil

23/12/20 - 13:09:18

Até julho do próximo ano o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), estará realizando concurso público da polícia civil para escrivão de polícia substituto e agente de polícia judiciária substituto. Foi o que ficou estabelecido durante reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira (23), na sede da Sead, com os membros da comissão, o secretário George Trindade e a Superintendente Geral de Recursos Humanos, Zélia Mendonça.

Na reunião, ficou estabelecido ainda que até o final de fevereiro de 2021 estará sendo assinado contrato para realização do concurso com a empresa Cebraspe, de São Paulo, e que até o final de abril será publicado o edital do concurso no Diário Oficial do Estado.

O concurso

O concurso da Polícia Civil tem como justificativa a redução dos quadros funcionais da carreira, decorrente de pedidos de aposentadoria e de afastamento pelos mais variados tipos de licenças, assim como superveniência de demandas específicas, no âmbito de departamentos como narcóticos, homicídios, crimes contra a ordem tributária, entre outros.

Serão disponibilizadas 10 vagas para cargos de escrivão de polícia substituto e 50 para cargos de agente de polícia judiciária substituto.

A realização do concurso será feita em quatro etapas: a primeira fase, que é eliminatória e classificatória, consiste de provas objetivas e discursivas, sobre conhecimentos gerais e específicos constantes no edital do concurso; a segunda fase, de caráter eliminatório, consiste em exames biofísicos, através de testes físicos específicos, estabelecidos no edital, objetivando apurar as condições de saúde do candidato para o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o exercício do cargo.

A terceira fase, de caráter eliminatório, consiste de exame psicotécnico; a quarta fase, também de caráter eliminatório, constitui-se em exames biomédicos e toxicológico; a quinta fase, de caráter eliminatório, equivale a sindicância da vida pregressa, através de investigação social destinada a verificar a idoneidade do candidato; e a sexta e última fase, de caráter classificatório, trata de avaliação de títulos.

A comissão

São membros da comissão do concurso: um representante da Secretaria de Estado da Administração (Sead), dois da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e um da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Outros concursos

Em 2018, o Governo do Estado, através da Sead, realizou outros concursos na área da segurança pública. Foram realizados concurso para guarda prisional, polícia militar para soldado e oficial, bombeiros para soldado e oficial, e para delegado de polícia.

Da Ascom/Sead