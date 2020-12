Seduc disponibiliza programação da 37ª semana de aulas não presenciais

23/12/20 - 14:26:18

O programa Estude em Casa, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), liberou a programação da 37ª semana de aulas não presenciais. São videoaulas que contemplam as modalidades do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio, a que os estudantes sergipanos poderão assistir, via TV Aperipê (canal 6.1), no período de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2021. Os conteúdos das aulas são compostos de assuntos que contemplam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A programação oferta quatro horas e quarenta minutos de aulas por dia. Para o Ensino Fundamental Maior, as videoaulas serão exibidas das 9h às 11h40, e para o Ensino Médio, das 16h às 18h. O cronograma detalhado do conteúdo pode ser acessado por meio dos seguintes links:

Ensino Fundamental:

https://drive.google.com/file/d/1PL70oEl2bcyB75UjMUo6a9Pa5SLWodnT/view

Ensino Médio:

https://drive.google.com/file/d/1f2g82VaqB8TbDSU-l9HREYvDHimkCSPk/view

Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital

As aulas dos anos iniciais do Ensino Fundamental foram viabilizadas a partir da parceria com o Aula Digital, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo apoiada pelo Instituto Paramitas. Como fruto dessa parceria, nasceu o Programa “Estude Em Casa Pelas Ondas do Aula Digital”, que consiste na transmissão de podcasts educativos pela Rádio Aperipê para os estudantes de todo o território sergipano, incluindo a distribuição de cadernos de aprendizagem. O projeto tem perspectiva de promoção da equidade, uma vez que oferecerá mais oportunidades de ensino a todas as crianças, atendendo, inclusive, àquelas que têm dificuldade de acesso à internet.

Os áudios das aulas estão organizados em três grupos de podcasts educativos para atender aos estudantes do 1º e 2º anos, do 3º e do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, e serão veiculados pela Rádio Aperipê em dois momentos diários: pela manhã, das 9h às 9h22, e pela tarde, das 13h às 13h22, favorecendo o acompanhamento das novelas/séries pelas crianças e suas famílias. Para ver o conteúdo, basta acessar o portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa.

Assessoria de Comunicação da SEDUC