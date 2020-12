Antes tarde do que nunca

24/12/20 - 08:21:19

Por Adiberto de Souza

Após várias semanas sendo incensado por políticos do interior como pré-candidato a governador de Sergipe, o conselheiro do TCE, Ulices Andrade, resolveu chamar o feito à ordem. Depois de dizer que não atua e nem se movimenta nessa direção, o ex-deputado estadual desautorizou qualquer pessoa, “mesmo por mais bem intencionada que pareça ser”, a cogitar tal possibilidade. Embora um tanto tarde, esta posição de Ulices deve ter sido festejada pelos técnicos do Tribunal de Contas, preocupados que tal especulação desgastasse ainda mais a já arranhada imagem da Corte. É bom saber que para Andrade, “as funções, as obrigações e as responsabilidades de um membro do colegiado do TCE são frontalmente incompatíveis com a prática política”. Espera-se agora que, após este elogiável posicionamento do conselheiro Ulices, as lideranças interioranas desejosas em vê-lo de volta à política partidária ou simplesmente para bajulá-lo, procurem outro pré-candidato para chamar de seu. Home vôte!

Natal sem festa

O servidor estadual vai terminar mais um ano sem nada para comemorar. Sem ter tido direito a um único centavo de reajuste há quase uma década, a categoria passará um Natal magérrimo, além de não ter disposição para festejar a chegada do Ano Novo. Certamente, os bem pagos burocratas encastelados no governo de Sergipe terão mesas bem servidas neste Natal e se fartarão sem remorsos, pois acham que os coitados dos servidores e seus familiares vivem de brisa. Desconjuro!

Deixou o ninho

E o novo deputado estadual João Marcelo envia nota à coluna informando que não é mais tucano. Revela que, “embora tenha sido filiado ao PSDB, “partido do qual nutro profundo respeito”, desde 2018 veste a camisa do PTC. O distinto também rechaça a pecha de “murista”. Argumenta, porém, não ter motivos para ser governo ou oposição, pois na eleição passada se opôs ao Cidadania do senador Alessandro Vieira e não teve o apoio do governador Belivaldo Chagas (PSD). E o ex-tucano conclui indagando por qual motivo teria, agora como deputado, que se definir por um lado? Ah, bom!

Sem reajuste

A Câmara Municipal de Lagarto decidiu manter congelados até 2024 os gordos salários dos futuros vereadores (R$ 10.122,15), secretários municipais (R$ 10.122,00), prefeita reeleita (R$ 18.044,00) e vice (R$ 18.044,00). O Projeto aprovado, contudo, deixou uma brecha para reajustar os subsídios no decorrer dos novos mandatos, desde que se aplique os mesmos índices de possíveis reajuste salarial do funcionalismo. Misericórdia!

No estaleiro

O presidente de Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi internado após forte mal-estar que o incomodava desde a última terça-feira. Após submetê-lo a alguns exames, os médicos constataram que a moléstia: infecção intestinal, decorrente de alimentação, agravando-se para forte desidratação. Medicado com antibiótico, Bispo permaneceu internado. Por conta disso, a sessão plenária da Assembleia que aconteceria ontem, foi transferida para a próxima segunda-feira. Aff Maria!

Pulando a cerca

O ex-deputado federal André Moura vai trocar o PSC pelo PSL, partido ainda comandado em Sergipe pelo deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Segundo o site Nenotícias, a legenda pela qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se elegeu, será entregue a Moura de porteira fechada. O portal também informa que André já confiou ao amigo e ex-deputado estadual Zeca da Silva (PSC) a missão de organizar as comissões provisórias municipais do PSL. Hummm!

Feridas abertas

E o presidente estadual do PSDB, ex-senador Eduardo Amorim, não esconde a mágoa das pesadas críticas que recebeu na última campanha eleitoral: “Apanhei muito”, se queixa. O tucano diz ter sido atacado de forma covarde, sem poder se defender porque não era candidato. “Para mim, esse é o marketing da covardia e da destruição da honra alheia”, reclama. Vixe!

Bota fora

O Banco do Estado de Sergipe encerrou o prazo para que os empregados aderissem ao Plano de Estímulo à Aposentadoria. Foram abertas 300 vagas, tendo 257 banesianos aderido à proposta. Segundo o Banese, o bota fora terá impacto de cerca de R$ 46 milhões para o pagamento dos benefícios financeiros e sociais previstos e uma economia estimada em R$ 25 milhões para o ano 2021 nas despesas de pessoal. Então, tá!

De olho em 2022

Após ser derrotada na disputa pelo cargo de vice-prefeita de Socorro, a vereadora Maria da Taiçoca (PSD) já pensa em um novo desafio eleitoral. Numa reunião do partido, ela foi lançada como pré-candidata a deputada estadual nas eleições de 2022. Organizado para a filiação de novos integrantes do PSD em Socorro, o evento foi comandado pelo presidente estadual do partido, deputado federal Fábio Mitidieri e prestigiado pelo também deputado federal Fábio Henrique (PDT) que, junto com Maria, disputou sem sucesso a Prefeitura daquele município. Marminino!

Bico seco

Segundo o Instituto “Galináceos de Pesquisa”, a crise econômica é tamanha que, mesmo conhecendo a necessidade etílica dos condenados à morte, a grande maioria dos sergipanos não embriaga mais o peru caipira antes de abatê-lo para a ceia natalina. Quanta crueldade!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 8 de novembro de 1885.