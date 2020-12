CATEDRAL METROPOLITANA CELEBRA MISSAS DE NATAL NESTA QUINTA-FEIRA, 24

24/12/20 - 09:21:09

A catedral metropolitana de Aracaju realizará celebrações eucarísticas do Natal do Senhor e de final de ano. Nesta quinta-feira (24), haverá santas missas: 16h30 e 19h30 (Missa do Galo), esta presidida pelo arcebispo metropolitano, dom João José Costa.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras e da sinalização de assentos, para respeitar o distanciamento mínimo (1,5 m, entre as pessoas), as igrejas também disponibilizam álcool gel para higienização das mãos.

Em algumas comunidades, os paroquianos foram orientados a agendar presença nas secretarias paroquiais.

Os fiéis impossibilitados de participar presencialmente poderão acompanhar as santas missas pelas redes sociais e pela Rádio Cultura de Sergipe (AM670), que confirma a transmissão da Vigília de Natal, da Catedral Metropolitana, dia 24, às 19h30, e da Missa do Natal, dia 25, às 16h30, da paróquia do Menino Jesus (Parque dos Faróis, Socorro-SE).