Como o intercâmbio melhora a carreira profissional?

24/12/20 - 08:40:24

A pandemia modificou as relações de trabalho e as exigências também, porém, o intercâmbio permanece como ferramenta de melhorar o currículo e ampliar conhecimentos. Na Universidade Tiradentes, existe o programa de Mobilidade Acadêmica Internacional com opções de cursos em diversos países da América, África, Ásia e Europa.

São ofertadas bolsas por meio do Programa de Mobilidade Internacional (Promai) e do Top Espanha. Para participar, é preciso corresponder aos critérios do edital, como possuir 20% do curso e não responder a processo acadêmico.

De acordo com a coordenadora de Relações Internacionais da Unit, Selen Ive Carneiro, o intercâmbio cria possibilidades de crescimento profissional e pessoal.

“Fazer um intercâmbio é bom para o currículo porque cria possibilidades para sua carreira. Dizer isso pode parecer simplista, mas, a partir do momento que você começa a atuar em outro País, também aprende uma nova maneira de trabalhar. Com isso, se entende muito melhor o real propósito da profissão”, explicou.

Entre os aprendizados, está a habilidade de relacionamento.

“As capacidades e habilidades crescem, o intercambista conhece novos tipos de público e começa a compreender comportamentos diferentes do que está acostumado. A soma desses fatores resulta em um profissional preparado para atender necessidades diferentes e até mesmo novas aqui no Brasil. Essa passa a ser uma grande chance de fazer a diferença no mercado de trabalho e inspirar muitas outras pessoas”.

Mudança

Por conta da pandemia, a Universidade oferece oportunidade de mobilidade virtual com instituições parceiras. Para mais informações, o interessado pode ligar para 3218-2284.

Assessoria de Imprensa