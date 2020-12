Energia Elétrica: Dez dicas importantes para fazer uma obra em segurança

Realizar atividades próximo à rede elétrica sem prestar atenção nas estruturas e cabos elétricos ao redor é uma combinação muito perigosa. Como os cabos são energizados, um rolo de pintura que encoste neles, por exemplo, pode ter como consequência um acidente com ferimentos graves ou até mesmo um acidente fatal. Para evitar situações de risco e garantir que o serviço seja realizado com segurança, a Energisa traz algumas dicas para os profissionais que trabalham na construção civil ou mesmo aquelas pessoas que querem aproveitar o fim de ano para fazer uma reforma na casa. São informações sobre pintura de fachada, manuseio de equipamentos metálicos, manobras com caminhão, entre outros.

“Quem trabalha com construção civil, vai reformar a casa ou instalar uma antena precisa avaliar muito bem o risco no local onde será feito o trabalho. Olhar com atenção e observar se há rede elétrica perto de onde está trabalhando é uma etapa muito importante e que pode salvar vidas. Segurança é a palavra que não pode ser esquecida”, comenta Robson Jezler, coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Sergipe.

Veja dez dicas do que deve sempre ser feito para garantir a segurança com a rede elétrica quando for fazer um obra ou uma reforma:

Sempre use os equipamentos individuais de segurança;

Mantenha distância segura da rede elétrica (cerca de 2 metros), principalmente ao movimentar materiais metálicos, como barras de ferro e arames;

Ao realizar pintura de fachadas, ev​ite o uso de extensores nos cabos, pois eles poderão se aproximar ou tocar a rede elétrica;

Nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

A montagem de andaimes deve ser planejada e com sinalização correta respeitando a distância mínimo de 2 metros da rede elétrica;

Nunca tente isolar a rede elétrica da Energisa com materiais avulsos (ex: conduítes) visando cobrir os cabos da rede elétrica .

Consulte a Energisa sempre que for necessário realizar serviços próximos a rede elétrica;

Cuidado ao manobrar caminhões perto da rede elétrica; verifique a altura do caminhão e da rede e evite descarregar materiais debaixo da rede elétrica.

Ao instalar ou consertar antenas, escolha um lugar afastado dos fios, observando quando o tempo estiver bom, sem chuva. Caso a antena caia na fiação, nunca tente segurá-la ou recuperá-la.

Certifique-se de que as instalações elétricas não estão danificadas e que são dimensionadas para a carga elétrica instalada;

Não use gambiarras ou benjamins (T) e não deixe fios expostos no local de trabalho;

