Municípios que mais geraram emprego em novembro foram Aracaju, Socorro e Itabaiana

24/12/20 - 09:49:35

Dados do Caged, do Ministério da Economia, revelam que Sergipe encerrou o mês de novembro com a abertura de 2.832 postos de trabalho. No acumulado do ano (com ajuste), foram perdidas 5.177 vagas. O estoque de empregos no mês ficou em 280.476 postos. As informações foram analisadas e divulgadas pelo Observatório de Sergipe/ Superplan.

Comércio e serviços são destaques na geração de empregos

Dos cinco setores observados, apenas a ’construção civil’ (-108), apresentou perda na geração de emprego em novembro. O resultado foi impulsionado, sobretudo, pelo Comércio (+1.380) e Serviços (+1.085). A indústria também apresentou saldo positivo (+422). O destaque no Comércio foi o ‘comércio varejista’ (+1.170), mais especificamente, ‘comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e produtos usados (+360), ‘comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação’ (+190) e comércio varejista de materiais de construção (+116). No setor de serviços o destaque foi principalmente na ‘atividade de serviços de teleatendimento’ (+261).

Municípios que mais geraram emprego no mês: Aracaju (+1.852), Nossa Senhora do Socorro (+236) e Itabaiana (+211).

Municípios que mais perderam emprego: Ribeirópolis (-154), Barra dos Coqueiros (-71) e Frei Paulo (-26).

Com informações de Observatório de Sergipe