“O Hospital de Amor vai proporcionar um tratamento mais digno”, diz Sheyla

24/12/20 - 08:14:13

Vice-presidente do Mulheres de Peito, a vereadora eleita por Aracaju, Sheyla Galba, participou da solenidade de lançamento da pedra fundamental para construção do Hospital de Amor em Lagarto. O evento foi realizado no canteiro de obras da unidade hospitalar, no povoado Urubutinga, e contou com a presença de diversas autoridades.

“Não poderíamos deixar de participar deste importante momento. Tenho certeza que o Hospital de Amor vai proporcionar um tratamento mais digno aos pacientes oncológicos em Sergipe, que passarão a contar em nosso estado com o atendimento de excelência que já é disponibilizado em Barretos e outras cidades brasileiras”, ressaltou Sheyla.

A mulher de peito também destacou o importante trabalho de prevenção ao câncer que o Hospital de Amor já vinha desenvolvendo no estado. “Por meio do Instituto de Prevenção Anna Hora Prata, que também funciona em Lagarto, e da unidade móvel, que percorre os demais municípios sergipanos. Inclusive, já levamos esse veículo, por meio do Mulheres de Peito, para Aracaju, viabilizando exames de mamografia”, complementou Galba.

O diretor-presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata, falou com orgulho da construção da unidade oncológica em Sergipe. “É grande a felicidade ver tudo se tornando realidade. É uma obra humanista, com o coração sergipano. Lagarto tem que se orgulhar muito de ser aqui a maior filial do Hospital de Amor”, salientou.

O Hospital

A unidade oncológica será referência nacional no estudo, pesquisa, prevenção e tratamento contra o câncer. Além disso, a obra conta com o investimento de mais de R$ 150 milhões.

Por Fábio Viana

Foto assessoria