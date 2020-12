Secretaria de Inclusão entrega alimentos para Central Única das Favelas de Sergipe

24/12/20 - 08:00:38

Campanha é articulada pela vice-governadoria do Estado em parceria com empresariado sergipano

A Campanha Solidarize-SE, do Governo de Sergipe, realizou mais uma doação nesta terça-feira(22). Próximo à chegada do Natal, a Central Única das Favelas de Sergipe (Cufa/SE) foi a entidade beneficiada com 45 kits de gêneros alimentícios. A campanha é realizada pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e articulada pela vice-governadoria do Estado junto ao empresariado sergipano, que soma-se à iniciativa fazendo a doação dos itens. Nesta entrega, os alimentos foram doados pelo Mercadão e Sindicato do Comércio Atacadista de Distribuidor de Produtos Industrializados do Estado de Sergipe (Sincadise).

A presidente estadual da Cufa/SE, Verônica Paiva, conta que a entidade priorizará as doações para mulheres que são chefes de família. “Aqui em Sergipe, a Cufa consegue atender a 35 mil famílias, mas a prioridade dessas doações vai para mães que tem filhos e sustentam suas casas. O suporte de alimentos neste Natal vai para elas. Ficamos muito honrados em receber a campanha Solidarize-SE, pois esse período de pandemia continua sendo difícil para muitas famílias que não conseguiram retomar suas vidas. Quando trazemos o Governo para perto, nossa visibilidade e a credibilidade se tornam maiores e acabamos engajando novos parceiros para nossas campanhas”, contou Verônica.

Representando a vice-governadora Eliane Aquino, a sua assessora Ivaneide Nascimento acompanhou a entrega dos alimentos e destacou a importância de parcerias para a realização da campanha. “Agora, próximo ao Natal, essa doação vai para as pessoas que perderam suas fontes de renda e ninguém melhor para receber esses alimentos do que a Cufa, que convive diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Solidarize-SE começou no início da pandemia, quando a vice-governadora Eliane Aquino conseguiu articular as doações com o Sincadise e, desde então, muitas outras empresas se somaram à campanha para levar alimentos a quem mais precisa durante a pandemia”, disse a assessora da vice-governadoria.

A Cufa não só recebeu as doações da Solidarize-SE, mas também se uniu à campanha, e fará a doação de álcool 70% e água de coco. “De março para cá, estamos realizando a campanha ‘Cufa contra o vírus’, em que muitos parceiros se somaram e doaram produtos. Destinamos algumas doações diretamente às famílias que temos cadastradas e outras vão para órgãos e instituições, para que possam compor os seus kits e atender famílias às quais a Cufa não tem tanto acesso. Para nós, repassar o que temos é uma forma de contribuir e ajudar famílias que necessitam de atenção em nosso estado”, explicou a presidente estadual da Cufa, Verônica Paiva.

De acordo com o assessor administrativo da Gerência de Suprimentos e Patrimônio da SEIAS, Felipe Vieira, nos próximos dias, a Cufa repassará os itens, para que a SEIAS faça a doação às populações vulneráveis. Ele também acompanhou a entrega dos kits de alimentos e destacou a importância das doações até o fim do ano. “Essas entregas representam o esforço da Secretaria de Inclusão, em conjunto com a vice-governadoria, para fortalecer o alcance da campanha Solidarize-SE à população em situação de maior vulnerabilidade, possibilitando um fim de ano com mais dignidade e esperança”, disse Felipe. A Campanha Solidarize-SE continuará realizando novas entregas.

Fonte e foto SES