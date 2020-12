Daiana Garbin mostra rostinho de filha pela primeira vez e comemora ‘Natal especial’. Jornalista, casada com apresentador Tiago Leifert, é mãe de Lua, de quase 2 meses

Momento especial! A jornalista Daiana Garbin publicou em sua rede social um clique fofo em família. Casada com o apresentador Tiago Leifert, ela mostrou pela primeira vez o rostinho de Lua, de quase 2 meses, e compartilhou sua felicidade com a maternidade com seus seguidores.