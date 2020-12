Ex-BBB Victor Hugo recebe alta médica após internação por Covid-19; tratamento será finalizado em casa. “Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não conseguir ler nada”

25/12/20 - 18:07:55

Após seis dias de internação, o ex-participante do “Big Brother Brasil 20” Victor Hugo Teixeira recebeu alta médica do Hospital Metropolitano de Alagoas nesta sexta-feira, dia 25. O psicólogo, de 25 anos, teve complicações da infecção pelo coronavírus.

“Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não conseguir ler nada. Obrigado pelas correntes de oração. Com certeza me ajudaram. Deus é maior que tudo”, escreveu Victor Hugo no Twitter.

Victor Hugo é maranhense, mas estava de férias por cidades de Alagoas. Além da Covid-19, o quadro do ex-BBB20 levou a uma pneumonia. Com isso, foi transferido a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar em que estava.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Victor recebeu recomendações médicas para finalizar o seu tratamento em isolamento domiciliar.

EXTRA