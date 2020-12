GARI MORRE ATROPELADO POR CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE CAPELA

25/12/20 - 10:30:44

Um gari morreu após ser atropelado na tarde desta quinta-feira (24) enquanto trabalhava no município de Capela.

As informações pela Prefeitura de Capela, são de que o gari trabalhava no momento do acidente e foi atropelado pelo do condutor do caminhão de coleta. O motorista do caminhão está abalado com o fato.

O IML foi chamado para recolher o corpo.