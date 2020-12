Marina Ruy Barbosa passa Natal apenas na companhia dos pais, longe do marido, diagnosticado com Covid-19. Alexandre Negrão e o pai passaram o Natal isolados em São Paulo

25/12/20 - 17:50:58

Parece que o Natal de Marina Ruy Barbosa também foi diferente de outros anos. Na noite desta quinta-feira (24), a atriz mostrou detalhes de sua comemoração, celebrada em sua casa, no Rio de Janeiro. No entanto, alguns detalhes chamaram a atenção. A mesa posta tinha apenas três lugares – o que aumentou os rumores de que o casamento de Marina com o empresário Alexandre Negrão não está em sua melhor fase. Na tradicional foto de Natal, ela também apenas apareceu ao lado dos pais, Gio e Paulo Ruy Barbosa, assim como no brinde do jantar. Mas, a verdade, é que o marido da atriz e o sogro, pai de Alexandre, foram diagnosticados com Covid-19 e passaram o Natal isolados em casa, em São Paulo.

Marina desembarcou no Rio de Janeiro para comemorar a data ao lado dos pais e, apesar de não falar sobre o assunto, a atriz mantém sua rotina normal e compartilha diversos momentos de sua vida ao lado dos seguidores. Recentemente, a atriz foi anunciada como a nova diretora de moda do ZZ Mall, uma plataforma de experiência de compra do grupo Arezzo&Co e abriu sua própria marca de roupa, a Ginger. Nos stories de ontem (24) ela ainda disse que estava se expondo demais.

A assessoria de imprensa da atriz confirmou à GQ Brasil que Xande e o pai estão bem, em casa, e completamente isolados. Marina e Xande estão casados desde 2017 e oficializaram a união em Campinas, cidade natal do noivo. A festa foi um dos assuntos mais comentados em outubro do mesmo ano.

Fonte/foto: globo.com