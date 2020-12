PREFEITURA REFORÇA SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS

25/12/20 - 07:11:33

Com as celebrações natalinas, os movimentados espaços públicos da cidade estão recebendo atenção especial da Prefeitura de Aracaju. O objetivo é garantir a regularidade da limpeza pública e o bem-estar da população. O serviço é realizado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

“Para esta quinta (24) e sexta-feira (25), mobilizamos 37 equipes ao total , distribuídas em pontos estratégicos, cumprindo um cronograma de serviços para atender áreas onde se concentram e circulam um número maior de pessoas”, explica o diretor de Operações da Emsurb, Bruno Moraes.

De acordo com o operacional da empresa municipal, os agentes estarão concentradas no centro comercial, entorno dos mercados, orlas, parques e avenidas.

“Além disso, em decorrência da antecipação das feiras livres de sexta para quinta-feira, a empresa municipal estará realizando a higienização e lavagem dos espaços, tão logo sejam encerradas as atividades. As ações de limpeza também chegarão às praias da capital de forma reforçada”, informou Bruno.

Feriado de Natal

No dia 25 de dezembro, a coleta domiciliar acontecerá normalmente conforme programação, e as ações de manutenção serão realizadas com um número reduzido de equipes.

O diretor da Emsurb destaca que, nesta ocasião, o programa Cata Treco e o serviço de Coleta Seletiva estarão suspensos, assim como o funcionamento dos ecopontos. “Esses voltam à normalidade a partir do dia 26”, completou Bruno Moraes.

Foto: Felipe Goettenauer