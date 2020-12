Acidente envolvendo caminhão e carro de passeio deixa uma criança de 9 anos morta

26/12/20 - 07:30:13

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, ocorrido no inicio da tarde desta sexta-feira ( 25), deixou uma criança de apenas nove anos morta na rodovia estadual SE-230, que liga dos municípios de Nossa Senhora da Glória e Feira Nova.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o resgate do Corpo da criança que ficou preso às ferragens. Já o pai da criança ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo SAMU.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.