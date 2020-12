FREQUENTADORES DA SEMENTEIRA APROVAM MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA

26/12/20 - 09:44:10

Com a reabertura do Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, os aracajuanos voltaram a ter acesso ao espaço de lazer e de prática de atividades físicas. Nesse primeiro momento, porém, a Prefeitura de Aracaju ainda não liberou as áreas dos quiosques e brinquedos, que permanecem isoladas como forma de evitar aglomerações por conta da pandemia de covid-19.

O local conta, ainda, com outras medidas de prevenção a fim de manter a biossegurança dos frequentadores. Ao entrar no parque, é feita a aferição da temperatura corporal e é disponibilizado um totem com álcool em gel. Além disso, a entrada está restrita à portaria principal da Sementeira (avenida Jornalista Santos Santana) e o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório.

Apesar das restrições, os cidadãos que utilizam o espaço aprovam os protocolos cumpridos pelos agentes municipais e entendem a necessidade desses cuidados. É o caso do advogado Silas Mangueira, que há dez anos frequenta o Parque da Sementeira para atividades físicas e outros momentos de lazer.

“É muito importante a gente estar seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, sobretudo para a gente poder aproveitar o parque, curtir um pouco o momento, resguardando a nossa saúde”, ressalta Silas.

Já o aposentado Silvestre Sebastião, frequentador do local há 15 anos, ressalta a importância das medidas de prevenção adotadas e destaca que a população tem cumprido seu papel. “São essenciais, é a maneira para que não se prolifere esse vírus. Pelo menos eu estou observando que o pessoal aqui está usando máscara, está tudo correto”, afirma.

Essa consciência da população também é ressaltada por outra frequentadora da Sementeira. A aposentada Alaíde Tavares, que faz caminhada no parque, afirma que os cidadãos são muito importantes na missão diária de combate à pandemia.

“Se nós todos tivermos essa consciência de mantermos essa parte desse afastamento e termos esses cuidados preventivos de lavar as mãos, higienizar e usar máscara, com certeza nós venceremos essa grande batalha que é evitar o coronavírus”, destaca Alaíde.

A estudante Eduarda dos Santos afirma que costumava ir ao Parque da Sementeira para passear com amigos e fazer trabalhos da escola. Neste ano, porém, devido à pandemia, somente agora, em dezembro, ela visitou o local. Eduarda aprovou os protocolos de segurança adotados. “Tem que se prevenir para acabar logo com isso”, frisou.

Novidades

Na última semana, a Prefeitura de Aracaju e a Energisa acenderam as luzes que compõem a decoração natalina do Parque da Sementeira, como parte do Natal Iluminado 2020. Este ano, o projeto conta com mais de sete milhões de luzes espalhadas pelo local, uma árvore natalina em estrutura tridimensional, túneis iluminados, árvores flutuantes nos lagos e um Papai Noel interativo.

A disposição desses pontos de decoração pelo espaço foi feita de modo a evitar aglomerações. Além disso, todos os protocolos sanitários são seguidos, inclusive com controle de entrada, limitando o número de pessoas no interior do parque a 300 visitantes por vez.

Além disso, em outra ação de modernização da Sementeira, a Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), passou a disponibilizar sinal de internet wi-fi gratuito no local. Para a utilização da rede Wi-fi ‘Sementeira_Livre’, é necessário a efetivação de um cadastro que pode ser feito pelo próprio frequentador.

Fotos: Sérgio Silva