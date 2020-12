Posse de prefeitos e vereadores deve ser feita sem festa e com presença só de familiares

26/12/20 - 19:15:37

As posses de prefeitos e vereadores de Aracaju e demais municípios de Sergipe podem ocorrer, na sexta-feira (1º de janeiro de 2001) sem festividades. Segundo fonte do Ministério Público, com a expansão do Covid-19, que atinge todo o Brasil, inclusive o Estado, a realização de festas serão proibidas para que haja um controle da situação, cada dia mais preocupante.

Segundo a mesma fonte, a solenidade deve ser restrita a um número reduzido de familiares de prefeitos e vereadores, para que se evite aglomerações, assim como ocorreu com a diplomação dos eleitos: “o momento é de reflexão, para que não se provoque uma crise da Saúde no Estado, principalmente com a lotação dos hospitais públicos e privados”.

A informação é de que prefeitos e vereadores estão programando festas para comemoração da posse nos mandatos para os quais foram eleitos ou reeleitos e o momento não é propício para esse tipo de aglomeração, principalmente porque os contaminados com Covid-19 em cidades do Interior, buscam os hospitais em Aracaju, que podem não ter condições de atender a demanda.

Assim como foram proibidas festejos no Natal, mesmo em residências e restrição ao número de pessoas nos bares, restaurantes e locais de festas, a tendência é de que todas as posses sejam restritas aos familiares, sem a presenças da população nas ruas. Também será proibido o uso de carros de som e trio-elétricos, que, de alguma, ajudem a aglomerar prováveis eleitores para festejar a posse.

O TRE-SE não vai interferir nas medidas de restrição à presença de pessoas nesses eventos, porque a sua atividade em relação ao pleito de 2021 foi concluída dia 17 de dezembro, quando da diplomação dos prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos.