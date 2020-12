PRESIDENTE DA ALESE RECEBE ALTA E CONFIRMA SESSÃO PARA SEGUNDA-FEIRA, 28

26/12/20 - 10:16:54

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu alta dos médicos do hospital São Luca, nesta sexta-feira (26) onde deu entrada no último dia 23, com quadro de infecção intestinal.

Ele precisou ficar internado para fazer uso de antibióticos e hidratação venosa.

O presidente agradeceu aos médicos e enfermeiros que cuidaram dele e as orações e preocupações de todos e desejou um Feliz Natal.

Com o restabelecimento da saúde do deputado Luciano, a sessão mista será realizada na próxima segunda-feira (28), a partir das 14h30.