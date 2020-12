Samuel e Zezinho vão para o mesmo partido e disputam eleições a federal, em 2022, independente dos majoritários

Os deputados estaduais Capitão Samuel (PSC) e Zezinho Guimarães (MDB) conversaram muito neste sábado, já para as eleições de 2022. Os dois serão candidatos a deputado federal e, no diálogo, tiveram a ideia de afinar suas pretensões políticas e caminharem para um partido único.

Tanto Zezinho Guimarães quanto Capitão Samuel têm convites dos mesmos partidos, como do DEM, do PSL, do MDB (que Zezinho já é filiado) e de outros partidos que desejam formar uma chapa de deputado federal, com perspectiva de eleger filiados.

Quanto a candidatos majoritários – governador e senador – Zezinho e Samuel estão apenas conjectura sobre possíveis nomes e mais à frente cada um tomará a sua decisão de quem apoiar: “mas uma coisa é certa, nós somos pré-candidatos a deputado federal”, disse o Capitão Samuel.

O diálogo ocorreu sobre candidatura a deputado federal, independente de que lado o partido que devem se filiar esteja. “Esse é o nosso objetivo e nosso papel pensando em cada um. Essa questão de governador do Estado, senador, lado ‘A’, lado ‘B’, fica para segundo plano. Nosso diálogo hoje é viabilizar nossa candidatura de deputado federal, independente de qualquer lado que a gente esteja”, explicou Samuel.

E concluiu: “até porque candidato a governador e senador está pensando em si e na sua eleição. Naturalmente e democraticamente cada um está avaliando o melhor caminho a seguir cm perspectiva de vitória. E é assim que demos pensar, e estamos pensando dessa forma”.