POLÍCIA QUER IDENTIFICAR BEBÊ RECÉM NASCIDO ENCONTRADO EM SACOLA NA CAPITAL

27/12/20 - 07:51:07

Um bebê foi encontrado por um gari em um lixo no bairro Inácio Barbosa na manhã deste sábado (27), embaixo da ponte que liga o Bairro Inácio Barbosa ao Conjunto Augusto Franco, em Aracaju.

As informações passadas pelos policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), são de que o gari passava pelo local, quando ouviu um barulho no lixo e encontrou o bebê chorando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para verificar o estado de saúde do bebê, que foi encaminhado para a Maternidade Santa Isabel, acompanhando por uma equipe do Conselho Tutelar de Aracaju.

O caso foi comunicado a Polícia Civil que vai abrir um inquérito para apurar a ocorrência. A investigação deve ser comandada pelo Departamento de Grupos Vulneráveis (DAGV). Os policiais vão buscar informações que possam levar à identificação da mãe da criança, que, caso seja identificada, pode responder criminalmente pelo abandono.

Quem tiver informações que possam contribuir com a polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.