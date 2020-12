POLICIAL CIVIL DE SE EM FOLGA PRENDE SUSPEITO DE ROUBO EM ILHÉUS, NA BAHIA

27/12/20 - 11:11:13

Um policial civil de Sergipe, lotado em Tobias Barreto, prendeu um suspeito de roubos na cidade baiana de Ilhéus, nesse sábado, 26. O suspeito, que já tinha passagem pelo sistema prisional pela prática de homicídio e estava em liberdade condicional desde setembro deste ano, foi identificado como Fabrício Bispo Santos Jovita.

De acordo com o agente sergipano, ele estava de folga e foi até uma praia de Ilhéus (BA) com familiares. Em seguida, populares passaram alertando à população sobre a presença de um suspeito de roubo na localidade. O policial sergipano seguiu até o local específico e, com o apoio de bombeiros militares da região, fez a imobilização do suspeito.

A vítima, que apresentava ferimentos, também foi identificada e fez o reconhecimento do suspeito. Com o homem detido, também havia um celular, que teria sido levado de uma outra vítima. A Polícia Militar baiana foi acionada e Fabrício foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil de Ilhéus (BA).

Na unidade policial, foi constatado que o suspeito era egresso do sistema prisional, onde já havia cumprido pena pela prática do crime de homicídio. Ele estava em liberdade condicional desde setembro deste ano.

Fonte: SSP/SE