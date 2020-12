7ª DELEGACIA METROPOLITANA CUMPRE 24 MANDADOS DE PRISÃO EM TRÊS MESES

28/12/20 - 05:25:49

Em três meses, a 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) deu cumprimento a 24 mandados de prisão que estavam em aberto. As sentenças judiciais, expedidas pelo Poder Judiciário, são decorrentes de investigações conduzidas pela própria unidade policial. A 7ª DM fica localizada em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju. As ações policiais contaram com o apoio de outras unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Instituto de Identificação e também de forças de segurança de outros estados do país.

De acordo com o delegado Marcelo Hercos, o cumprimento de mandado de prisão mais recente foi referente à detenção de Ubiratan Martins Leite, conhecido como “Bira”, 48 anos, no povoado Boa Viagem, em Socorro. Ele é suspeito de lesão corporal grave praticada no ano de 2010. Ubiratan havia se mudado de residência sem comunicação à Justiça. Diante disso, foi expedida a decisão judicial e ele foi detido pelas equipes policiais da 7ª DM.

“As ações policiais ocorreram junto a outras unidades da Polícia Civil, como a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e a Divisão de Inteligência (Dipol), Polícia Militar e ao setor de identificação criminal do Instituto de Identificação. Alguns mandados de prisão foram cumpridos em outros estados da federação com o apoio das instituições de segurança daqueles estados. Ao todo foram 24 mandados de prisão cumpridos ao longo de três meses”, finalizou o delegado.

Fonte e foto assessoria