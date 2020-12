CMA: POSSE DOS ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024 SERÁ DIA PRIMEIRO NO TJ-SE

28/12/20 - 16:38:58

A solenidade de posse dos vereadores, prefeito e vice eleitos por Aracaju, para o quadriênio 2021/2024 acontecerá dia 1º de janeiro, a partir das 15h, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-SE). Devido a pandemia, será uma solenidade restrita aos eleitos e profissionais que darão suporte para a realização do evento.

Seguindo o Regimento, a primeira Sessão de 2021 da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) será presidida pela vereadora Linda Brasil (Psol), a mais votada no pleito de novembro deste ano. Caberá à vereadora escolher quem será o (a) parlamentar que irá secretariar a Sessão.

Logo após a posse, caberá a Linda Brasil conduzir também o processo da eleição e posse da Mesa Diretora da CMA para o biênio 2021/2022. Após a Mesa ser constituída, será dada posse ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e à vice Katarina Feitosa (PSD).

Toda a solenidade será transmitida pela TV Câmara Aracaju, Canal aberto 5.3, Sky 305.3 e Net 8. A população também poderá acompanhar pelo YouTube : Câmara Municipal de Aracaju, pelo site www.aracaju.se.leg.br – no link TV Câmara ao vivo, e ainda pelo aplicativo “Ascom CMAJU” (sistemas Ios e Android).

Por Equipe Ascom CMA