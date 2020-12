Instituto Banese realiza concerto com João Ventura e convidados no Museu da Gente

O especial de Ano Novo será transmitido pela TV Atalaia e receberá renomados artistas

A mensagem do Instituto Banese de dias melhores para todos os sergipanos segue pela virada do ano. Na próxima quarta-feira, dia 30, antevéspera de ano novo, o Instituto Banese e a TV Atalaia realizam o especial ‘João Ventura In Concert no Museu da Gente Sergipana’, com a presença de convidados especiais. O programa irá ao ar às 18h e também será transmitido pelo canal da TV Atalaia no Youtube.

No cenário de uma ‘Fábrica de Sonhos’ repleta de regionalismo, criado no Museu da Gente Sergipana, acontecerá um encontro entre talentos, gerações e estilos que saudará com música o novo ano que está perto de chegar. Essa partilha musical será comandada pelo músico sergipano João Ventura, que com todo seu talento e autenticidade, e ao lado de outros renomados artistas, apresentará clássicos da música sergipana e brasileira.

O concerto contará com a presença de conterrâneos de João, os cantores Winnie e George Sants e músicos da Orquestra Jovem de Sergipe, projeto realizado pelo Instituto Banese. O especial será brindado com a participação de um dos grandes cantores, compositores e violonistas da música popular brasileira: Toquinho, aquarelando a noite com matizes musicais. Ultrapassando fronteiras e usufruindo dos surpreendentes diálogos que a música proporciona, o concerto receberá ainda o cantor e compositor português Tiago Nacarato.

O especial ‘João Ventura In Concert no Museu da Gente Sergipana’ conta com o apoio da Brasil Filmes e da Interative Agência Digital e foi totalmente gravado sem a presença de público. Durante as filmagens todas as medidas de segurança referentes ao distanciamento e higienização foram adotadas pelos artistas e profissionais envolvidos, obedecendo às medidas sanitárias preventivas contra a pandemia de Covid-19.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A. (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

João Ventura

O caminho entre João e a música foi natural. Nascido em família de artistas, o menino se deparou com o piano ainda muito novo e a atração pelo instrumento foi instantânea.

Começou a tirar músicas de ouvido, privilegiado por uma percepção acima do normal herdada principalmente do seu pai.

Aos nove anos, começou a estudar música erudita, onde se manteve até aos treze anos. Durante a adolescência, aprendeu um pouco de violão e canto. Desta forma, a tríade “piano, violão e canto” foi a tônica durante toda a adolescência, com o foco voltado para a canção popular. Aos 22 anos, ganhou o festival SESCANÇÃO de Sergipe, com música de sua autoria, intitulada Samba de Cacique. Aos 23 anos, voltou a estudar piano e música erudita, cursando o bacharelado em piano pela UFBA, onde também fez o mestrado. Atualmente, cursa o doutoramento em Artes Musicais pela UNL, Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.

Em 2010, Ventura começou a desenvolver uma ideia de mistura entre a música erudita e a música popular, o que chamou de Contraponto. O artista sempre acreditou na complementaridade entre o erudito e o popular.

Em 2018, João fez duas excursões em Portugal e uma no Brasil com o compositor Toquinho e no mesmo ano, também em Portugal, teve a oportunidade de ser assistido por Madonna, que o convidou para acompanhá-la ao MET Gala 2018, conhecida noite de gala do Metropolitan Museum of Art de Nova York. Entre os anos de 2018 e 2020, João realizou três excursões pela Itália, apresentando-se em mais de 20 cidades. Durante o mesmo período, realizou clipes de dois Contrapontos e recebeu diversas premiações de festivais de cinema independentes do mundo inteiro.

