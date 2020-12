Lei Aldir Blanc: Prefeitura realiza o Ilumina com cortejos e exibições online

28/12/20 - 16:26:30

A Prefeitura de Aracaju promoveu uma programação artística variada entre os últimos dias 25 e 27. Com o “Ilumina”, coordenado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o Município ofereceu aos aracajuanos apresentações de teatro, música e de cortejos de forró, pela internet e também nos Arcos da Orla, Mercado Thales Ferraz e calçadão do Centro, cumprindo os protocolos de biossegurança para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

Em três dias de programação, dez apresentações foram disponibilizadas ao público, sendo quatro delas no formato online, através do canal da Fundação no Youtube, no dia do feriado de Natal, com o vídeo da peça teatral “Nona Hora” realizado pelo Palco dos Sonhos e as apresentações musicais de Saulo Ferreira, Lucas Campelo, Chiko Queiroga e Antônio Rogério. As outras seis apresentações ocorrem de maneira presencial e foram realizadas no sábado e no domingo, através de cortejos dos trios de forró pé de serra Os 3 Muleques, Grupo Pé de Serra, Peso do Forró, Forró Tô Aqui, Caçula do Forró e Xote Na Praça. As apresentações compõem parte das entregas pelos artistas selecionados pela Lei Aldir Blanc.

O cantor e sanfoneiro do trio Peso do Forró, Wagner Lima, destacou a satisfação de ver o público vibrando com a apresentação. “Quero agradecer a iniciativa da Prefeitura que, através da Funcaju, realizou o Hoje Tem Forró! na Orla. Foi fácil perceber a satisfação e a alegria das pessoas, das famílias e dos turistas presentes no momento da nossa apresentação, seguindo o distanciamento social e os protocolos contra a covid-19. Nos sentimos felizes em levar um pouco de alegria às pessoas num momento tão difícil para todos nós”, disse.

A Funcaju está preparando mais uma programação que será disponibilizada em breve e vai contar com exibições de filmes, apresentações musicais, teatro online e também de iniciativas com música presencial. Além do Hoje Tem Forró!, está prevista a estreia do Festival Itinerante de Barzinhos (FIB), no qual os artistas contemplados na categoria música do edital do Janelas Para as Artes apresentam-se, de forma gratuita, em bares e casas de eventos que participaram do chamamento público e que seguem as normas de segurança sanitárias.

Fonte e foto AAN