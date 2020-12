POLÍCIA CIVIL SERGIPANA PRENDE FORAGIDO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

28/12/20 - 15:39:10

A equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu nesta segunda-feira (29) João Miguel dos Santos, foragido do estado do Rio de Janeiro, pelo crime de homicídio.

De acordo com as informações policiais, o preso foi localizado no bairro Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju. Contra João Miguel havia um mandado de prisao expedido pelo Poder Judiciário da cidade de Macaé (RJ) pela prática de crime de homicídio naquele município.

João alega que praticou o crime em legítima defesa, no entanto admitiu que depois do delito mudou-se para Sergipe, uma vez que é natural de Santo Amaro das Brotas.