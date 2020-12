Associação de turismólogos profissionais de Sergipe realiza prêmio Melhores do Turismo

29/12/20 - 06:46:52

A ABBTUR Sergipe (Associação Brasileira de Turismólogos Profissionais de Sergipe está realizando o prêmio Melhores do Turismo, com o intuito de fazer uma homenagem aos parceiros do ano. O prêmio foi criado em 2016 pela Carvalho Consultorias de Turismo. Este ano na 5° edição de um ano bem atípico por causa da Pandemia, estará acontecendo no dia 28/12 às 20h via Instagram da ABBTUR Sergipe.

A premiação começou com a parceiros locais e hoje tomou proporções nacionais e internacionais, já que desde 2017 já premiou parceiros de outros Estados brasileiros e alguns Uruguaios, que vieram para Sergipe para divulgar o Estado.

Neste ano, são mais de vinte categorias e todos brasileiros, porém alguns não moram no Brasil. Estes parceiros, se uniram através de lives e do Seminário Internacional de Turismólogos e Profissionais do Turismo, para ajudar a divulgar as iniciativas sergipana e fazer conteúdo para o Turismo neste momento de crise.

Umas das iniciativas sergipanas que estão concorrendo ao prêmio são a Carvalho Consultorias de Turismo, a Rota de turismo Rural Caminhos da Serra de Itabaiana, o jornalista de Turismo Fredson Navarro, a Idealiza consultoria de marketing, Chris Curte – Publicitária Cris Brota, Partiu Mundão – blog Viagens, Passos pelo Mundo – blog de Turismo, Destino Sergipe – Site de Turismo, Já sei onde ir – influenciador do Instagram, Arrumadissímo – Comida Afetiva, Luciana Kariny – Diretora de Turismo de Aracaju, Grou Receptivo, Cleomar Macedo- Verdear Turismo, Joelma Tavares- Homme Ofice Turismo, Thiago Moura – Sucesso Viagens, Comercial Join Consultorias, Movimento Ede Sergipe, Erica Ribeiro guia de Turismo, Gilberto Santos Guia de Turismo, Jorge Lima operador de Turismo, Parque dos Falcões, Chácara Fazenda, Olímpio Tur – Rota do Imperador, Isabele Andrade- coordenadora do curso de gastronomia da Unit, Mira Alves diretora de Turismo de Umbaúba, deputada Kitty Lima, Marcell Souza – prefeito de Campo do Brito.

Fonte e foto assessoria