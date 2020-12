Colaboradores da Energisa Sergipe realizam campanha “Energia do Bem Voluntariado”

29/12/20 - 16:22:02

Ampliando a rede de solidariedade do Movimento “Energia do Bem”, os colaboradores da Energisa Sergipe se mobilizaram em uma campanha de voluntariado. Através da ação, foram arrecadadas 120 cestas básicas, 30 perus, e mais de 160 itens entre brinquedos e roupas, que foram doados para famílias carentes em Aracaju e em alguns municípios do interior do estado como Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória e São Cristóvão.

A arrecadação dessa corrente do bem começou no início do mês e contou com o engajamento de colaboradores de todas as regionais da empresa, com o propósito de ajudar famílias necessitadas. “Temos alguns grupos de voluntariados aqui na Energisa, este ano decidimos unir forças e fazer uma ação conjunta para ajudar ainda mais famílias. Estamos muito felizes com a participação de todos”, conta Erika Ferrari, Gerente da Assessoria de Planejamento e Orçamento da Energisa Sergipe, que fez parte da campanha.

O eletricista Ademilton Silva, conhecido como Petu, que também auxiliou na mobilização dos colegas, ressalta como é importante fazer o bem. “Ajudar o próximo é gratificante, principalmente em um ano tão difícil e cheio de desafios como está sendo este. Sabemos que muitos lares estão passando por dificuldades e ver o sorriso no rosto das crianças e de seus pais é algo que não tem preço. Por isso, agradecemos a todos os colaboradores que participaram da campanha”, conclui.

Por Regiane de Andrade Sa