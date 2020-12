EMPRESÁRIO SERGIPANO FAUSTO ANDREWS, MORRE EM ACIDENTE NO ESTADO DA BAHIA

29/12/20 - 07:59:18

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta do Correios deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (28), no km 44, da BR-101, no município de Esplanada, na Bahia.

A vitima do acidente identificado como Fausto Andrews morreu após a colisão de seu veículo com a carreta.

A esposa de Fausto, que está grávida, estava no veículo e foi hospitalizada. Ao todo, três pessoas morreram e duas ficaram feridas.

As informações são de que na carreta dos Correios, estavam dois motoristas no momento do acidente e ambos tiveram apenas escoriações.

Foto redes sociais