FROTA INTERMUNICIPAL GANHA VEÍCULOS EXTRAS PARA PERÍODO DE FIM DE ANO

29/12/20 - 14:05:30

Serão 60 veículos a mais para os sergipanos que desejam viajar rumo ao interior do Estado

A fim de garantir ao sergipano uma virada de ano junto aos familiares que moram no interior do estado, o Governo de Sergipe, através da Coordenadoria de Transportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), estabeleceu diretrizes específicas no setor de transporte intermunicipal para aumentar a frota do transporte intermunicipal de passageiros. Estarão disponíveis, a partir da quinta-feira (31), até a próxima segunda-feira (4), uma frota reserva com 60 ônibus a mais.

Segundo a Diretoria Estadual de Transporte (Ditransp), a ação tem como foco proporcionar uma melhor comodidade para os viajantes em direção ao interior do Estado e facilitar o fluxo de veículos durante as festas de fim de ano. Além disso, fiscais ligados à frota intermunicipal atenderão as necessidades da população e viaturas farão a segurança dos terminais rodoviários Governador Luiz Garcia, centro de Aracaju, e José Rollemberg Leite, na Rodoviária Nova, bairro Capucho. Os principais destinos neste ano são as cidades de Propriá, Itabaiana, Estância e Nossa Senhora da Glória.

Pandemia

A Ditransp lembra, também, que o decreto estadual exige que nos locais de uso coletivo, comum ou especial, público e privado, a exemplo da circulação em meios de transportes, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou reutilizáveis. A medida sanitária tem como objetivo evitar a proliferação da Covid-19.

Pensando em atitudes que preservem a vida e promoção da saúde pública sergipana, a Sedurbs informa, ainda, que as empresas de ônibus deverão disponibilizar álcool em gel na entrada dos veículos, haverá a cobrança dos passageiros o uso das máscaras e assim em comum uso dos os equipamentos de proteção individual são obrigatórios entre os passageiros, motoristas e cobradores. As empresas deverão, também, proibir o acesso ao veículo do indivíduo que estiver sem a máscara.

Foto ASN