Idealiza recebe prêmio como melhor Assessoria de Marketing do Turismo

29/12/20 - 15:37:15

A Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo seccional Sergipe (ABBTUR/SE) realizou a 5ª edição do Prêmio Melhores do Turismo 2020. Foram 22 categorias premiadas e mais de 30 iniciativas e profissionais reconhecidos. A Idealiza Assessoria e Marketing foi premiada como melhor Assessoria de Marketing do Turismo.

Em decorrência do cenário de pandemia mundial, o evento ocorreu via Live, através do Instagram da ABBTUR Sergipe. A edição 2020 aconteceu na noite dessa segunda-feira, 28, e foi comandada pela presidente da entidade, Ellen Carvalho, turismóloga e também criadora da Rota Caminhos da Serra de Itabaiana.

Para receber a homenagem, a sócia-diretora da Idealiza e publicitária, Tayara Costa, participou ao vivo do evento e agradeceu o reconhecimento do trabalho desempenhado pela agência de marketing. “Esse ano foi de muitos desafios e ter esse reconhecimento é muito importante, é um combustível para entregarmos cada vez mais e melhor o nosso trabalho”, afirmou a comunicóloga.

Tayara Costa ainda endossou os vários relatos sobre o trabalho desempenhado pela turismóloga Ellen, oportunidade em que a presidente da ABBTUR/SE retribuiu o relato parabenizando a Idealiza: “A agência se revelou neste setor do Turismo. Uma boa e grata revelação”, finalizou.

Quem é a Idealiza

Foi a com a percepção de oferecer Comunicação Profissional de qualidade para novos e crescentes empreendedores digitais, estruturando os seus negócios nas redes sociais, que foi lançada, no dia 17 de junho de 2020, a Idealiza Assessoria e MKT, criada pela jornalista Aline Bittencourt, após um insigth.

“A Idealiza surgiu com a missão de elevar a comunicação do negócio do microeempreendedor, com ações voltadas à profissionalização de perfil de negócio, personalização de cards, layout, cartões de visita, de toda a comunicação visual; além de oferecer serviços de assessoria de comunicação e imprensa e consultoria em marketing”, explica Aline.

De acordo com a jornalista, “Hoje, a agência é formada por mim e por minha sócia, Tayara Costa. A gente quer ajudar o microempreendedor a alcançar o seu público-alvo, seja na profissionalização do laytout do seu negócio, na linguagem utilizada nos posts das redes sociais, seja nas publicações feitas no feed ou stories. Pois, de fato, é certo que uma comunicação bem estruturada, intencionalmente, garante maior chance de assertividade”, conclui.

Por Aline Bittencourt