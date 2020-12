IPESAÚDE REALIZARÁ CENSO FUNCIONAL PARA SEUS SERVIDORES EM TODO ESTADO

29/12/20 - 16:27:19

Janeiro é mês de novidades no Ipesaúde. O Instituto está se preparando para mais um processo seletivo de estagiários e para a realização do censo funcional dos seus servidores. Tudo será feito online, através do www.ipesaude.se.gov.br.

O processo seletivo de estagiários funcionará em caráter de cadastro reserva, ou seja, os inscritos e aptos serão convocados de acordo com a necessidade de cada setor da autarquia. Será realizado online através do site da autarquia, em uma aba específica para a inscrição. Ainda não há data definida para a publicação do edital, mas a divulgação será feita em breve.

O censo funcional será destinado para todos os servidores efetivos, comissionados e requisitados. Segundo Udimara Silva, gerente de Recursos Humanos, o objetivo é atualizar todos os dados dos funcionários para que se enquadrem nas diretrizes do portal E-Social.

“O censo funcional irá abranger todo o nosso quadro de servidores. O intuito é a atualização dos nossos dados cadastrais e também, atender às exigências do E-Social, que por meio do decreto 8.373 institui o sistema de escrituração digital. O E-Social é uma plataforma que unifica as informações, por isso é necessário ter as informações corretas e coerentes”, explicou Udimara Silva.

A atualização, também, ainda não tem data definida, mas a previsão é que seja ainda em janeiro e assim como o processo seletivo, o censo será realizado online em uma aba específica para a atualização dos dados e anexação da documentação.

O processo seletivo

A gerente dos Recursos Humanos da autarquia, Udimara Silva, adiantou alguns pré-requisitos para os alunos interessados em participar do processo seletivo.

“O estágio será para aqueles alunos de nível superior com média ponderada geral igual ou maior que 6 e está cursando algum dos cursos que compreende a necessidade do instituto como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia e Documentação, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Medicina e Fonoaudiologia”, enumera a gerente, Udimara Silva.

O processo seletivo funcionará como cadastro reserva e os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade de cada setor do instituto. Os selecionados e convocados terão direito a uma bolsa de 415 reais, mais auxílio transporte, e cumprirão uma carga horária de 20 horas semanais.