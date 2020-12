McDia Feliz arrecada mais de R$ 19 milhões para o combate ao câncer infantojuvenil

A edição 2020 do McDia Feliz, que ocorreu no final do último mês, arrecadou R$ 19.8 milhões, que serão destinados a mais de 59 instituições de 21 estados brasileiros, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam com oncologia pediátrica, promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Além disso, a campanha também destina verba a diversos projetos com foco em educação em todo país, realizados pelo Instituto Ayrton Senna. Em Aracaju, os recursos do McDia Feliz vão beneficiar a Avosos (Associação de Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe).

“Em um ano com tantos desafios como 2020, ficamos extremamente felizes em ver como a comunidade se engajou com nossa campanha e, dessa forma, pudemos manter nosso compromisso com as milhares de crianças e jovens por todo Brasil que contam com os recursos levantados no McDia Feliz para seguirem com seus tratamentos ou se desenvolverem por meio da educação”, comenta Paulo Camargo, presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados.

Este ano, o McDia Feliz aconteceu de uma forma especial, com uma série de medidas que priorizaram a saúde e segurança de todos, além de inovações para aprimorar a experiência do público, como um voucher digital antecipado, entre outras.

“Uma mobilização nacional de muito amor em prol de crianças e adolescentes com câncer do Brasil. Foi um dia mágico. A campanha do McDia Feliz deste ano foi ainda mais especial: o resultado de R$19.8 milhões nos mostrou a força da união e da solidariedade mesmo em um ano tão desafiador. Como não pudemos realizar nossa tradicional festa em agosto, por conta da pandemia, precisávamos nos reinventar e construir uma rede em que todos pudessem contribuir com a vida de milhares de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Esses recursos serão essenciais para a continuidade do tratamento desses pacientes. Estamos muito gratos pelo engajamento dos parceiros, voluntários, franqueados e amigos da causa que continuaram apoiando, mesmo à distância”, diz Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald.

“As causas da educação e saúde são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, e o McDia Feliz mostrou, mais uma vez, toda a sua força e capacidade de engajar pessoas apesar dos desafios que encontramos ao longo de 2020. Todos se mostraram comprometidos em instrumentalizar os estudantes brasileiros com uma formação integral, ou seja, uma formação na qual o desenvolvimento cognitivo é igualmente importante ao desenvolvimento de competências socioemocionais, pois somente pensando Educação como prioridade é que vamos conseguir preparar crianças e jovens para as necessidades do futuro, agora”, comenta Emilio Munaro, vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna.

A campanha é considerada uma das maiores do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis. Na data, toda a verba gerada com as vendas de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald’s de todo Brasil é revertida para os institutos beneficiados. Desde 1988, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

Aplicação definida

A Associação de Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe já definiu como usar os recursos apurados com a venda de Big Mac durante o McDia Feliz deste ano. Todo o dinheiro arrecadado pela campanha será destinado ao Projeto “Apoio ao Tratamento Ambulatorial e Hospitalar” para a aquisição de cestas básicas, medicamentos não quimioterápicos e suplementos alimentares. Fundada em 1982, a Avosos assiste crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas, criando e articulando soluções visando contribuir para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/9/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com.

