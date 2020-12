O peso do rolo compressor

29/12/20 - 08:32:09

Por Adiberto de Souza

O governador Belivaldo Chagas (PSD) aproveitou o fim do ano para testar o seu rolo compressor estacionado na Assembleia. Para avaliar a fidelidade da base aliada, o pessedista mandou ao Legislativo um projeto pra lá de antipático. A perversa propositura aumenta em 100% as tarifas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito, além de agradar partidos políticos e igrejas com dispensa de taxas do Corpo de Bombeiros. Pequena, a oposição tentou impedir a aprovação do malfadado projeto, porém o esforço foi insuficiente. Disciplinada, a bancada do amém aprovou a crueldade concebida para que o Detran aumente o seu faturamento às custas do suor dos sergipanos. Satisfeito com a obediência cega das deputadas e deputados aliados, o governador termina o ano satisfeito por não precisar usar mais graxa para manter seu pesado rolo compressor funcionando. Home vôte!

Defensor da tortura

O ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) condenou as ilações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre as torturas sofridas pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O inquilino do Planalto duvidou que a petista tenha sido torturada quando foi presa em 1970, cobrando que lhe mostrassem um raio X para provar uma fratura na mandíbula da petista. Segundo Márcio, Bolsonaro não passa de “um moralista sem moral, um defensor da tortura e um estagiário de fascista, não tendo, portando, autoridade ética para falar de uma pessoa honrada como é a presidenta Dilma”. Deus do céu!

Chapa branca

Parte da imprensa prefere divulgar a versão oficial dos fatos. Um bom exemplo disso foi a denúncia sobre o pagamento de propina à direção do Sindimotorista de São Paulo. Antes mesmo de anunciar que o deputado federal Valdevan Noventa (PL) é acusado de possível envolvimento com o propinódromo, parte da imprensa já publicou a defesa do dito cujo. Quem não assistiu a acusação feita pela Rede Globo, ficou sem entender porque Valdevan estava se explicando. Marminino!

Baleia na cabeça

Um dos eleitores mais entusiasmados de Baleia Rossi (MDB), candidato a presidente da Câmara, é o deputado federal Fábio Reis (MDB). Segundo o parlamentar lagartense, “Baleia é uma liderança que confio e acredito na capacidade de condução da Casa”. Fábio faz questão de explicar que a intenção da frente ampla de partidos em favor do candidato emedebista “é manter o Legislativo no campo democrático e aberto aos debates”, Então, tá!

Marca de vacina

Você, que anda por ai criticando a vacina contra a Covid-19, responda rápido: Sua Senhoria sabe os nomes dos laboratórios de todas as vacinas que tomou ou aplicou em seus filhos? Quantas vezes você questionou se deveria ou não tomar os imunizantes contra sarampo, caxumba e gripe? Certamente nenhuma. Então, qual o motivo dessa implicância com a vacina contra a Covid-19? Tome juízo, rapaz!

À beira do colapso

E quem anda preocupada com a propagação da Covid-19 em Sergipe é a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Ela lamenta o grande número de pessoas circulando sem máscara e se queixa das aglomerações provocadas pelas festas realizadas na capital e no interior. Segundo a petista, “se continuarmos assim, em janeiro corremos o risco de vermos colapsar o sistema de saúde público e privado”. Eliane lembra aos que insistem em ignorar os riscos da pandemia, que o coronavírus já matou mais de 2.400 pessoas em Sergipe. Crendeuspai!

Prepare o bolso

A Petrobras anunciou um novo reajuste nos combustíveis nas refinarias dela. Desde a meia noite de hoje, a gasolina está 5% mais cara e o diesel subiu 4%. O impacto nas bombas será de R$ +0,0779 por litro de diesel e de R$+0,0867 por litro de gasolina. Somente este ano, a gasolina já sofreu 41 reajustes, sendo 20 aumentos e 21 reduções. O diesel teve 17 elevações e 15 cortes no preço. A continuar assim, o suplicante vai vender o carro para poder encher o tanque. Danôsse!

Figurinha difícil

Criada sob o argumento de que poderia faltar dinheiro em espécie no Brasil em meio à pandemia de covid-19, a cédula de R$ 200 ainda não foi vista por muita gente. É que pouco mais de 10% das notas estampadas com o lobo-guará estão em circulação. Mas fique tranquilo que qualquer hora dessa você se encontra com a danada. De acordo com o Banco Central, o volume de cédulas de R$ 200 em circulação está crescendo de forma gradual. Ah, bom!

Presente de Natal

O governo de Sergipe encontrou uma maneira de engordar o já recheado caixa do Banese: autorizou o aumento de 30% para 35% da margem para empréstimo consignado feito pelos servidores públicos. Sem reajuste há quase uma década e, portanto, com os salários corroídos pela inflação, os miseráveis vão se endividar ainda mais, enquanto o banco estatal festeja o presente natalino, que lhe permitirá emprestar dinheiro com risco zero e juros altos. Misericórdia!

O Confiança está ADC

E o Confiança velho de guerra apanhou novamente ontem. O carrasco dessa vez foi o Brasil de Pelotas. Aliás, ultimamente o nosso Dragão só não perde quando não joga. Nos últimos cinco jogos perdeu 15 pontos. Vixe! Segundo as línguas ferinas, o time proletário até parece uma Coca-Cola de dois litros, que falta gás na metade. Seja o que for, é bom a diretoria tomar providências antes do próximo jogo com o Náutico, pois se apanhar novamente – o que é bem provável – a equipe azulina ficará na boca da zona do rebaixamento. Portanto, se continuar com este futebolzinho, o nosso glorioso Confiança está a descer. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 15 de novembro de 1885.