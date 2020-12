Pandemia: Prefeitura de Aracaju reforça as orientações em hotéis sobre cuidados preventivos no contágio da covid-19

29/12/20 - 11:41:32

A partir desta semana, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju distribuirá um protocolo para hotéis e pousadas no qual detalha todos os cuidados necessários que devem ser tomados enquanto perdurar a pandemia de covid-19. A ação ocorrerá durante as visitas de rotina das equipes da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa), e visa reforçar as práticas que já estavam sendo cobradas pelo Município desde o surgimento dos primeiros casos da doença na Capital.

Para a coordenadora da Revisa de Aracaju, Denilda Caldas, o documento vai reforçar e ajudar os donos desse tipo de estabelecimento a tomar medidas mais eficazes no combate ao avanço da doença. “Buscamos abordar orientações gerais e específicas a fim de resumir da melhor forma as práticas que julgamos ser as ideais nestes espaços, tanto para os funcionários, quanto para os clientes”, explica.

Entre as orientações gerais estão a disponibilização de máscaras de proteção individual e álcool em gel 70%; o protetor facial para os funcionários da recepção ou uma proteção de acrílico como barreira entre o profissional e cliente; o afastamento imediato das atividades e encaminhamento para realizar o teste na unidade de Saúde dos funcionários com sintomas suspeitos e a liberação das atividades presenciais dos funcionários e prestadores de serviços que pertencem ao grupo de risco, sem qualquer punição, suspensão de salário ou demissão.

“Já para os clientes, nossa fiscalização vai observar o uso da máscara nos ambientes comuns, já que está proibido o acesso sem esse tipo de proteção, e o isolamento das pessoas sintomáticas no quarto, que devem ter a circulação nas demais dependências proibidas. Para tanto, o hotel ou pousada deve fornecer as refeições no quarto, até que possua o resultado negativo do exame para covid-19, ou exceda o período de isolamento (14 dias)”, complementa Denilda.

Entre as medidas para os estabelecimentos em si fica a responsabilidade de manter uma comunicação clara com os clientes, funcionários e colaboradores acerca das medidas sanitárias necessárias e proporcionar instruções quanto à utilização, higiene e descarte das máscaras de proteção; adotar medidas de controle de acesso de clientes para evitar aglomerações no interior e no exterior do estabelecimento, bem como a organização de filas; demarcar o piso da entrada e ao longo dos locais onde possa ocorrer a formação de filas ou aglomerações, para garantir o distanciamento físico mínimo de dois metros entre as pessoas e disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% em pontos estratégicos.

As pousadas e hotéis devem ainda promover a intensificação da limpeza e desinfecção de pisos, maçanetas, barras de apoio, balcões, máquinas de cartão magnético, banheiros e demais superfícies com álcool 70% ou solução de água sanitária ou outro saneante adequado; manter os locais ventilados e arejados (portas e janelas abertas) e, caso não seja possível, abrir as portas dos ambientes fechados a cada três horas para permitir uma melhor circulação do ar; intensificar rotina de limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado de todos os setores e quartos semanalmente; manter troca diária das toalhas e roupas de cama e armazenamento em embalagens plásticas individualizadas; intensificação da rotina de higienização dos elevadores e utilização de forma individual ou por família e controle do número de usuários em espaços comuns, como piscinas, academias ou restaurantes.

Bares e restaurantes

A Revisa ainda possui outro protocolo sanitário para bares e restaurantes, com base no decreto municipal nº 6.324/2020, publicado pela Prefeitura de Aracaju, em adequação às determinações instituídas pelo governo estadual, considerando a atual situação epidemiológica do município.

O documento define que bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares devem funcionar com ocupação máxima de 50% da capacidade do local, devendo cada mesa contar com, no máximo, seis pessoas. As medidas serão mantidas até 9 de janeiro de 2021 e, assim como as visitas dos hotéis e pousadas, as equipes de fiscais farão as orientações e autuações necessárias durante as visitas de rotina ou em decorrência de denúncias realizadas através do número 0800 729 3534, opção 7.

Foto: Ana Licia Menezes