Prefeitura de São Cristóvão paga salário dos servidores nesta quarta-feira, 30

29/12/20 - 13:52:07

A Prefeitura de São Cristóvão realiza na próxima quarta-feira (30), o pagamento dos servidores de todas as secretarias do município. Desta maneira, apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, a gestão mantém o salário dos servidores em dia, efetuando o pagamento dentro do mês vigente.

Para o prefeito Marcos Santana, finalizar o seu primeiro mandato à frente do município pagando em dia os servidores, apesar de obrigação, é motivo de orgulho.

“Chegamos ao fim de 2020 e ao fim do nosso primeiro mandato. Se tem uma coisa que o nosso servidor se acostumou a ter ao final de todos os meses é o salário na conta no último dia útil de cada mês. Amanhã, dia 30, todos os servidores estarão recebendo. Essa é uma obrigação nossa, que fizemos nos últimos quatro anos e que continuaremos fazendo a partir de 2021”, afirmou o prefeito.

O calendário de pagamento dos servidores foi estabelecido desde o primeiro mês de mandato da gestão do prefeito Marcos Santana, tendo o último dia útil do mês como a data para tal, mesmo com a legislação permitindo que os salários possam ser pagos até o quinto dia útil do mês seguinte.