Prefeitura realiza rematrícula de alunos da rede municipal de ensino em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), vem realizando a renovação da matrícula dos alunos que já estudam em uma das suas 74 unidades de ensino e pretendem continuar na rede a partir de março de 2021. A rematrícula começou no início de dezembro e deve ocorrer até o final de janeiro, quando finalizam as aulas do ano letivo 2020.

O processo para rematricular é bastante simples e feito de modo presencial, sendo que, devido à pandemia da covid-19 e para não causar aglomerações, cada escola teve autonomia para criar o próprio cronograma, decidindo o período e o horário do serviço de acordo com a demanda apresentada. Se o aluno já tiver com toda a documentação em dia, para confirmar a matrícula basta levar duas fotos 3×4. Para alunos matriculados na Educação Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental, deve ser levado, também, cartão de vacina atualizado.

“Nesses quatro anos de gestão procuramos organizar, simplificar e tornar o processo de matrícula e rematrícula mais prático para as famílias dos alunos que fazem parte das escolas mantidas pela Semed. Esse ano não poderia ser diferente. Ao contrário, tentamos oferecer o serviço às famílias de modo que obedecesse, ainda, todos os cuidados necessários com a Covid-19”, explica a secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite.

A coordenadora de Orientação e Inspeção Escolar (Coies/Semed), Juscileide Souza, destaca que esse processo é importante para que as unidades de ensino saibam quantas vagas ofertarão para a comunidade no período de matrícula de novos alunos.

“Depois do processo de rematrícula, vem a etapa da transferência interna. Consiste na transferência do aluno dentro da própria rede, de uma escola para outra. Por último, vem o processo de matrícula para alunos novos que são alunos público alvo da educação infantil e alunos oriundos da rede estadual e particular de ensino”, detalha Juscileide.

Matrículas online 2021

A coordenadora da Semed afirma, ainda, que as próximas etapas para a garantia de vagas nas escolas do Município serão realizadas virtualmente, como nos anos anteriores, através do Portal da Matrícula. A previsão de data para a abertura do período de matrículas é em fevereiro.

A Prefeitura de Aracaju iniciou, em 2017, o processo de matrícula online na rede municipal de ensino. A implantação, feita pela Semed, tem sido aprimorada no decorrer dos anos, ampliando o uso das ferramentas digitais em toda a gestão do processo educacional. Para o ano letivo de 2020, 32 mil alunos foram matriculados na rede.

Fonte e foto ascom

29/12/20 - 14:17:55